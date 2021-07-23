У Кривому Розі вітчим прикував дитину до батареї [ Редактировать ]
Нелюдське виховання. У Кривому Розі вітчим прикував ланцюгом до батареї свого семирічного пасинка і пішов на роботу.
За кілька годин хлопчику вдалося дотягтися до телефону, і викликати поліцію. Дитину звільнили та відвезли в лікарню. Матір'ю та вітчимом зайнялися слідчі. Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного позбавлення волі.
Оксана Лєсонєн, інспекторка відділу моніторингу Криворізького відділу поліції:
Хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За словами чоловіка, у такий спосіб він намагався перевиховати сина, який нібито постійно втікав з дому. На теперішній час з матір'ю хлопця та 30-річним чоловіком працюють поліцейські.
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