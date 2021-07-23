Нелюдське виховання. У Кривому Розі вітчим прикував ланцюгом до батареї свого семирічного пасинка і пішов на роботу.

За кілька годин хлопчику вдалося дотягтися до телефону, і викликати поліцію. Дитину звільнили та відвезли в лікарню. Матір'ю та вітчимом зайнялися слідчі. Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного позбавлення волі.

Оксана Лєсонєн, інспекторка відділу моніторингу Криворізького відділу поліції: