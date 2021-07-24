Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве доцент вуза оказался извращенцем [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Киеве доцент кафедры одного из государственных вузов столицы совращал 12-летнюю внучку своей знакомой. Теперь 54-летнего педагога-извращенца ожидает скамья подсудимых. Об этом передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
В материалах следствия говорится, что злоумышленник познакомился со своей жертвой - внучкой знакомой - во время совместного отдыха на Русановском пляже. Он разузнал мобильный номер телефона ребенка, и начал с девочкой переписку в мессенджере Viber.
"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетний фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.
Педофил неоднократно рассказывал девочке, что их общение - тайна, о которой не должны знать взрослые. И что если она раскроет секрет, что ее накажут, заберут телефон, запретят пользоваться интернетом и начнут во всем ограничивать.
Через некоторое время девочка рассказала обо всем матери, и та сразу обратилась в полицию.
Была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза мужчины, которая показала, что доцент столичного вуза во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими.
Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд столицы для рассмотрения по существу.
Извращенцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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