Вода на вагу золота. І це без перебільшень. Її у своїх кранах уже більше ніж два тижні не бачать жителі селища Широке, що на Дніпропетровщині. І чиновники, кажуть, і не побачать аж до кінця літа. Бо грошей на придбання нового насоса в них немає. І радять людям запасатися баклажками, відрами й терпінням.

Уже 10 років поспіль для жителів житлового масиву "Фрунзенський" літо - справжній ворог. З приходом спеки у людей зникає вода. Ось уже з липня - у мешканців "сухий" закон.

Юлія Калініна, жителька Широкого:

5 єтаж, железна крыша, 30 градусыв в квартире, зелены мухи. Це не возможно смить унитаз, не возможно помыть полы, не возможно покупать дитинку для того щоб отвести в сад. Просто йде борьба за виживания.

Олена Суховерко, жителька Широкого:

Пить купляємо воду¸а так їздимо до бабушки, батьки в часном доме живтуь. Отак і набираємо то в батьків то у бабушки.

Люди вже обірвали гарячі лінії чиновників і водопостачальників. Писали й колективні скарги. У відповідь - одні відписки.

Галина Мороз-Домінгуш, жителька Широкого:

Відповідь всегда одна - то водоканал нам не дає тиску, то в Радушном аварія, відписки ми отримуємо і все.

Чиновники Широківської селищної ради розводять руками. Мовляв, вдіяти нічого не можуть. Через сезон поливів напір води у трубах зменшується й до багатоповерхівок вона просто не доходить.

Василь Завгородній, заступник селищного голови з питань житлово-комунального господарства:

Малий тиск, який нам подає станция Радушне из-за того смт Широке малий тиск. Якщо тиск вони подадуть десь в приделах 3 атмосфер то забезпечення водою смт Широке буде.

У житлово-комунальному підприємстві, яке обслуговує селище, проблему обіцяють вирішити, але не цього року.

Володимир Шишка, директор КП "Фрунзенське ЖКП":

Прийнято таке рішення, буде відновлено підкачуюча насосна по вулиці Казбек, яка буде подавати воду на мікрорайон Фрунзенський на першу дільницю, на другу. До наступного літа, ми із селищною радою, зараз селищна рада вишукую на це кошти. Буде нова насосна, будуть встановлені нові насоси. Я думаю ця проблема у нас зникне.

Інакше вирішити проблему з водопостачанням у Широкому неможливо, додають чиновники. Зараз намагаються збільшувати напір води у вечірній час. Та все ж людям радять набратися терпіння, поки не завершиться сезон поливів.