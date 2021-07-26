В ночь на 25 июля в небе над Норвегией пронесся огромный метеорит. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось. Очевидцы публикуют в сети яркие видео явления, снятые очевидцами с разных ракурсов.

Как сообщает ВВС, метеорит было видно около пяти секунд после того, как он осветил ночное небо в 01:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Объект двигался со скоростью 16,3 км/с.

Очевидцы могли наблюдать его падение над районами южной Скандинавии. Предполагается, что объект упал в 60 км на запад от Осло (в лесистой местности под названием Финнемарка).

Вспышка от сгорания метеорита в атмосфере была настолько сильной, что окрестности на несколько секунд озарились почти дневным светом. По словам очевидцев, падение метеорита сопровождалось не только светом, но и усилением ветра и взрывом.

После падения на линию службы спасения поступило множество звонков от испуганных людей. Но никаких сведений о разрушениях и травмах, к счастью, не поступало.

Обломки метеорита пока не нашли, но к месту предположительного падения направлена группа экспертов.

Ранее сообщалось, что метеорит из Одессы продадут за 260 тысяч долларов.

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