Во вторник, 27 июля, российской колонии украинский политзаключенный Инвер Бекиров перенес микроинсульт. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Руководство учреждения планирует перевести его в штрафной изолятор.

По информации адвоката заключенного, Инвер Бекиров обратился за помощью в медсанчасть колонии, где потерял сознание, впоследствии врачи диагностировали микроинсульт.

Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор, из-за нарушений правил внутреннего распорядка. Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова худшим.

Инвера Бекирова безосновательно приговорила к 18 годам лишения свободы за якобы "участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической.

Так, он уже шестой год находится в незаконном заключении.

Ранее мы писали о том, что Центральный районный суд Симферополя незаконно осудил экс-политзаключенного Эдема Бекирова. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и выплату штрафа в размере 150 тысяч рублей.