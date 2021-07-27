Аксесуар, який залишається світовим трендом уже другий рік поспіль. це захисні маски. І хоча карантин нині послабили, та носіння маски ніхто не відміняв. От тільки українці про це чомусь забувають.

Тож наші кореспонденти вирішили провести "замаскований" рейд трьома найбільшими туристичними містами - Києвом, Одесою та Львовом. Де люди більш дисципліновані, а де геть розслабилися - дивіться далі.

Маска під носом, на бороді або ж у сумці. Про такий обов'язковий атрибут пандемії українці стали поступово забувати. Тож де кияни носять маски і чи носять взагалі йдемо перевіряти.

Пасажири столичного транспорту поділилися на два табори. Свідомих:.

Ірина, жителька Києва:

Это правило и мне очень не нравится когда кто-то идет без маски в общественном месте, это вызывает у меня какое-то обурення так сказать.

Ніна, жителька Києва:

Я якщо їду в транспорті, в маршрутці, годину там чи скільки, то я одіваю так як у вас, з дотриманням усіх правил.

І тих хто ігнорує ці правила. "Маски не ношу, бо спека". І такі відмовки чути мало не від кожного другого пасажира. І навіть самих водіїв.

А це вже центр Львова. Тут людно навіть у будні. І про захисні маски, тут як і у столиці, схоже, всі забули.

Вікторія, працівниця кав'ярні:

Всередині я періодично їм.

Але чим ближче до площі Ринок тим більше перехожих дотримуються правил. Рекомендації МОЗу намагаються виконувати майже усі.

За взірець - туристи з Європи. Їх одразу помітно в натовпі. Юрій із сім'єю приїхав до Львова із Варшави. Каже, вони хоч і провакциновані, але маски не знімають.

Юрій, турист із Варшави:

Немає проблем так як зайти, одягнути маску і вийти зняти. Якщо це принесе якусь користь для суспільства для людей для мене немає проблем, хоча вакцини маємо.

У громадському транспорті теж не без порушень.

- Мужчина, чому ви зайшли в трамвай без маски? - Забув одіти. - Тепер не будете забувати? - Нє, не буду, все.

А от в Одесі цими спекотними днями найбільші скупчення людей на місцевих пляжах! Зрозуміло: насолоджуватись морським повітрям, одягнувши маску проблематично, тож на узбережжі жодної людини з засобами захисту.

Віталій Йоров, житель Одеси:

Мы стараемся соблюдать меры осторожности, где-то два-три метра держим расстояние от других людей, На волнорезе, на пирсе вот и все наши меры!

Максим Філіппішин, житель Одеси:

Наши люди ничего не боятся! В магазинах, то же самое! Если б не охранники и продавщицы, которые реально наезжают. У нас бы был вообще кошмар!

Теоретично люди могли б дотримуватись безпечної дистанції. Але майже всі пляжі здані в оренду та заставлені шезлонгами. Ось засмагають впритул один до Одного.

Ніна Гаврилюк, туристка з Києва:

Всё-таки эти мальчики, которые обслуживают топчаны, они должны какое-то расстояние всё же делать между топчанами! А так люди тащат, они ставят и ставят: главное для них получить деньги за топчан!

Окрема історія - громадський транспорт, який перевозить тисячі відпочивальників. Розпитуємо в туристів: чи дотримуються маскового режиму?

Владислав Бондарцов, турист з Харкова:

Я думаю, очень на высоком уровне! А чого всі регочуть?

У одеських трамваях, тролейбусах, маршрутках, в найкращому разі, половина пасажирів у масках. А так зазвичай лише одиниці.

Ганна, жителька Одеси:

Не соблюдается никак вообще! Вы ж видите, сколько человек в масках, очень мало! Относимся наплевательски все!

При цьому серед людей поширюються конспірологічні чутки про те, що насправді "Дельта" штам вже "гуляє" по Одесі і карантині заходи влада не вживає тільки, щоб не зривати курортний сезон. Тим часом у Києві вже заговорили про новий локдаун в країні. Який ймовірніше за все запровадять восени.