В Киеве перекроют центр (карта) [ Редактировать ]
В среду, 28 июля, в центре Киеве снова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Так, правоохранители утром перекроют улицу Трехсвятительскую.
В столице будут проводиться мероприятия к 1033 годовщине со дня Крещения Руси-Украины. Поэтому правоохранители ограничат движение всех видов транспортных средств на улице Трехсвятительской и будут обеспечивать порядок и безопасность в районе проведения праздничных мероприятий.
Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.
Патрульная полиция также опубликовала схему перекрытия:
Ранее мы писали о том, как будут отдыхать украинцы в августе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 27 июля, правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева
Встановлено новий шар покриття асфальтобетону стійкий до морозів, економне освітлення та сучасні відбійники
Во вторник, 27 июля, Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета
На Луганщине нашли необычный способ для решения проблем с ямами на дорогах
Ковідна статистика традиційно на вихідні пішла у піке - лідером за кількістю нових випадків залишається Київ