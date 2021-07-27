Во вторник, 27 июля, в столице будут праздновать торжественное событие - 1033-ю годовщину принятия христианства. По этому случаю в соборах и церквях пройдут Божественные литургии и пройдет крестный ход.

Распорядок богослужений в эти праздничные дни таков:

Во вторник в 16:45, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, в Михайловском Златоверхом соборе начнется всенощное бдение.

В среду в 8:30 Блаженнейший Митрополит Епифаний в этом же соборе возглавит Божественную литургию по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси-Украины.

В этот же день в 11:00 торжества по случаю праздника продолжатся на Владимирской горке, где Предстоятель Православной Церкви Украины совершит молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Также в 13.00 на Владимирской горке состоится торжественный молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского патриархата Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В 13:30 - состоится Крестный ход со святынями от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Ограничат движение транспорта

с 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе)

Автобусы и троллейбусы изменят маршрут

С начала движения до 14:00 движение общественного транспорта будет организовано:

автобус № 24 на участках от Национального музея истории Украины во II мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";

автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".

С 14:00 до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано:

троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)

автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобус № 55 от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту;

автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)

маршрутное такси № 470 от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

маршрутное такси № 520 от ст. м. "Лыбидская" до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Правоохранители усилят меры безопасности в центре

Чтобы предотвратить любые правонарушений в местах массового скопления граждан, за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками.

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