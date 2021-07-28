Как часто нужно перезагружать смартфон [ Редактировать ]
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Пользуясь смартфоном, мы рано или поздно сталкиваемся с ситуацией, когда он начинает работать медленно или снижается его скорость работы, а отзывчивость операционной системы становится медленнее.
Если ваш телефон не падал или не тонул, значит в большинстве случаев проблема программная и она решается простой перезагрузкой.
Но как часто нужно производить процедуру перезагрузки телефона, если он работает стабильно и без проблем?
Подождите минуту
В отличие от компьютера или ноутбука, смартфоны очень редко перезагружаются, так как большую часть времени они находятся в режиме ожидания.
Эксперты рекомендуют проводить процедуру перезагрузки хотя бы раз в неделю. На это есть несколько причин: очищение памяти, предотвращение сбоев, более плавная работа и продление срока службы батареи.
Причем желательно устройство не перезагрузить, а вовсе выключить, подождать минуту и включить заново.
Помощь батарее
Стоит также отметить, что на смартфонах установлено множество приложений, которые мы ежедневно используем. Но в большинстве случаев приложения на самом деле не закрываются, если мы из них выходим, а переводятся в состояние гибернации, чтобы быстро инициализироваться при повторном запуске.
А теперь подумайте, сколько приложений открыто, медленно расходуя память и заряд аккумулятора телефона. Вспомните момент, когда ваш смартфон стал внезапно очень быстро разряжаться без веских причин.
Перезагрузка телефона полностью закрывает все открытые приложения и предотвращает утечку памяти, а также избавляется от всего, что разряжает вашу батарею.
Избавление от "глюков"
Перезагрузка спасает от конфликта приложений
Часто установленные программы могут конфликтовать друг с другом, тем самым излишне нагружая смартфон.
Отдельно каждое приложение безобидное и полезное, но работать вместе могут не всегда. Смартфон от этого конфликта может начать работать медленнее или вовсе "тормозить". Конечно, стоит провести ревизию и удалить приложения, после которых стали заметны проблемы в его работе.
Но перезагрузка часто помогает избавиться от симптомов, пусть и временно – в этом случае это необходимость.
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