Владельцы смартфонов наверняка заметили, как из функционала iPhone, а также на устройствах начиная с Android 9.0 исчезла полезная функция записи телефонных разговоров. Причем обойти это ограничение невозможно – оно блокируется на уровне ядра мобильной операционной системы.

В чем причина запрета записи телефонных разговоров?

Все дело в конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, установленные международным законодательством, а также упоминается в "Общем регламенте по защите данных" GDPR.

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В юридической практике большинства стран под оба определения попадают телефонные разговоры, поскольку общение по сотовой сети рассматривается именно как конфиденциальная информация.

Поскольку запись разговора без разрешения собеседника запрещена, как и последующая передача этой записи третьим лицам, то эта встроенная в смартфоны функция просто нарушает международное право.

Более того, за нарушение этого закона наступает административная и даже уголовная ответственность.

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Чтобы не рисковать попасть под суд, производители смартфонов просто блокируют функцию записи телефонных разговоров. Стоит отметить, что начиная с Android 10 эта функция была вовсе убрана из операционной системы самой Google.

Однако в некоторых странах, например в Китае, это не возбраняется и функция записи в устройствах для внутреннего рынка присутствует. В их числе смартфоны от Vivo, Redmi, Realme, Huawei, Oppo и Xiaomi. Для внешнего рынка эти устройства поставляются без востребованной функции, но запрет можно обойти.

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Совсем иная ситуация в США, где у каждого штата свое законодательство. Если в Калифорнии запись телефонного разговора считается законной только при обоюдном согласии обеих сторон переговоров, в соседней Аризоне можно записывать кого угодно и как угодно. Но есть еще федеральное законодательство, в котором записывать частные телефонные разговоры запрещено даже спецслужбам.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на iPad и iPhone появилась очень удобная функция. Также недавно в Украине создали приложение для "безбарьерного общения".

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