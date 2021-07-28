Штормовое предупреждение: где ждать грозу [ Редактировать ]
В Украине объявили штормовое предупреждение. Так, в среду, 28 июля, в стране ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, 28 июля по всей стране в течение дня будет жарко. Самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны - до +34 в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.
Также жарко будет на западе - в Закарпатской области температура прогреется до +33 градусов.
Ранее мы писали, что в Украину возвращается "адская" жара.
Читайте также, гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украину после знойной жары придет похолодание
В начале следующей недели в Украине снова ударит адская жара. В большинстве регионов ожидается повышение температуры до +30 +33 градусов
В Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков
В четверг, 22 июля, в Мариуполе ливнем затопило дороги и тротуары, был обесточен ряд электроподстанций
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине