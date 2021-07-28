В Украине объявили штормовое предупреждение. Так, в среду, 28 июля, в стране ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, 28 июля по всей стране в течение дня будет жарко. Самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны - до +34 в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

Также жарко будет на западе - в Закарпатской области температура прогреется до +33 градусов.

Ранее мы писали, что в Украину возвращается "адская" жара.

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