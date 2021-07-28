В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности, что Украина готова к осенней волне коронавируса. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

А по некоторым показателям даже лучше, чем некоторые европейские страны.

Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. Относительно больниц, коек, количества быстрых, по зарплатам врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже.

По его словам, что касается больниц и кислорода, Украина готова лучше, чем многие другие европейские страны.

У нас не было построена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тысяч коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тысяч. Я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы.

Напомним, что с 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, министр здравоохранения страны рассказал как именно можно получить прививку от COVID-19, для иммунизации может приехать и мобильная бригада.

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