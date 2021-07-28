В центре Парижа вор на самокате ограбил элитный ювелирный бутик [ Редактировать ]
В центре Парижа (Франция) злоумышленник на электросамокате ограбил элитный ювелирный бутик. Он забрал с собой украшений, предварительно, на сумму почти 2 млн евро (2,37 млн долларов).
Инцидент произошел во вторник, 27 июля, около 17:00 (по местному времени), пишет newsyou.info. Факт ограбления подтвердила и местная прокуратура.
Отмечается, что бутик находится недалеко от Елисейских полей в центре города. В магазин грабитель приехал на электрическом самокате. Он зашел внутрь, начал размахивать пистолетом, а после того, как забрал украшения, - снова сбежал на своем двухколесном транспортном средстве. Ограбление длилось всего лишь несколько минут.
По факту происшествия прокуратура начала расследование, злоумышленника ищут. В компании же инцидент пока никак не комментируют.
Известно, что Chaumet - один из старейших ювелирных брендов Франции, история которого началась в 1780-х годах. Он принадлежит конгломерату предметов роскоши LVMH (LVMH.PA). Всего дому Chaumet принадлежат 45 эксклюзивных магазинов по всему миру.
Ранее мы писали о том, что в Великобритании воры совершили дерзкое ограбление старинного замка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У Парижі відбувся військовий парад з романтичним шлейфом. Перед проїздом кортежу президента на Єлисейських полях солдат схилив коліно перед своєю коханою
Во время досудебного расследования было установлено, что стоматолог как ФЛП нарушала требования законодательства Украины
Мама вместе с дочкой воровали у прохожих телефоны, деньги и кошельки
В ролике показано, как одна из девушек достает спички и поджигает футболку с гербом
Мигрантов искали армейский вертолет Super Puma и пять военных кораблей