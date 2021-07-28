В центре Парижа (Франция) злоумышленник на электросамокате ограбил элитный ювелирный бутик. Он забрал с собой украшений, предварительно, на сумму почти 2 млн евро (2,37 млн долларов).

Инцидент произошел во вторник, 27 июля, около 17:00 (по местному времени), пишет newsyou.info. Факт ограбления подтвердила и местная прокуратура.

Отмечается, что бутик находится недалеко от Елисейских полей в центре города. В магазин грабитель приехал на электрическом самокате. Он зашел внутрь, начал размахивать пистолетом, а после того, как забрал украшения, - снова сбежал на своем двухколесном транспортном средстве. Ограбление длилось всего лишь несколько минут.

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По факту происшествия прокуратура начала расследование, злоумышленника ищут. В компании же инцидент пока никак не комментируют.

Известно, что Chaumet - один из старейших ювелирных брендов Франции, история которого началась в 1780-х годах. Он принадлежит конгломерату предметов роскоши LVMH (LVMH.PA). Всего дому Chaumet принадлежат 45 эксклюзивных магазинов по всему миру.

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