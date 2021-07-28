На Шри-Ланке нашли крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров (видео) [ Редактировать ]
Источник: BBC
На Шри-Ланке нашли фрагмент породы с крупнейшим в мире скоплением звездчатых сапфиров. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на сообщение властей Шри-Ланки.
Звездчатые сапфиры - разновидность сапфира, при обработке которых на поверхности проступает фигура в форме звезды.
Глыба с сапфирами была найдена во дворе дома потомственного торговца драгоценными камнями в городе Ратнапура. Этот город известен своими залежами ценных минералов, его название переводится с сингальского как "город драгоценных камней". Рабочий заметил камни, когда копал яму для колодца.
Вес куска породы с бледно-голубыми камнями составляет 510 кг или 2,5 млн каратов, его предполагаемая стоимость - $100 млн.
"Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, крупнейший в мире. Учитывая его размер и стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи", - заявил председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингх.
Ученые-гемологи считают, что скопление звездчатых сапфиров образовалось около 400 миллионов лет назад.
Шри-Ланка - ведущий мировой поставщик сапфиров и других драгоценных камней. В 2020 году островная страна заработала около $0,5 млрд за счет продажи на внешние рынки драгоценных камней, ограненных бриллиантов и ювелирных изделий.
Напомним, что уникальный фиолетово-розовый бриллиант из Якутии продали на аукционе за рекордную сумму в $26,6 млн.
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