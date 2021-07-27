В областной детской больнице пятеро маленьких пациентов отравились после употребления супа в столовой медучреждения. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Детям дошкольного возраста стало плохо сразу после обеда, у пациентов наблюдался явный симптом пищевого отравления в виде рвоты. Известно, что детям своевременно оказали помощь, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Отмечается, что компания, которая поставляет еду в детскую больницу, уже извинилась перед родителями за этот инцидент и конфликт удалось спокойно уладить. Известно, что в летнее время года риск отравиться пищевыми продуктами возрастает, поэтому нужно обязательно следить за из сохранностью и свежестью.

Читайте также, в Ивано-Франковской области произошел случай массового отравления. В результате инцидента в медучрежедния доставили 13 человек, 12 из которых - дети, полиция начала по факту Нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений уголовное производство.

Кроме того, после празднования школьного выпускного в больницы Винницы попали 17 человек. Так, 3 июля все они употребляли пищу в ресторане "На майдане", который находится за городом, проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.