Кабинет министров Украины на заседании в среду, 28 июля, утвердил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Документ поручено подписать министру обороны Андрею Тарану.

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Соглашение будет касаться исследований, разработок, испытаний военно-технических проектов, направленных на оснащение Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой по стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией.

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