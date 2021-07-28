Украина заключит важное военно-техническое соглашение с США [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 28 июля, утвердил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере.
Документ поручено подписать министру обороны Андрею Тарану.
Соглашение будет касаться исследований, разработок, испытаний военно-технических проектов, направленных на оснащение Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой по стандартам НАТО.
Ранее сообщалось, что почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон
Германия подтвердила готовность провести консультации по "Северному потоку-2"
Владимир Зеленский готов встретится с российским лидеров Владимиром Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе
Посольства України по всьому світу розсилали офіційні ноти, запрошуючи гостей на перші збори "кримської платформи"- нового консультативного та координаційного формату. Його мета об'єднати партнерів, посилити тиск на Росію і захистити тих, кого в Криму зараз переслідують
По словам белорусского политического советника, новые санкции будут дополнять карательные меры, введенные администрацией ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Александра Лукашенко