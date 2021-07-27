США намерены завершить участие в военных операциях в Ираке до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, сообщается на сайте Госдепа.

Американские военные продолжат поддерживать и тренировать иракские силы безопасности, в том числе ополчение пешмерга, чтобы помочь им нарастить силы для борьбы с будущими угрозами.

Делегации решили, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что к 31 декабря 2021 года в Ираке не будет сил США, участвующих в боевых действия.

26 июля соглашение о завершении боевой миссии на территории Ирака подписали президент США Джозеф Байден и премьер-министр Ирака Мустафа Каземи. При этом Байден пообещал продолжить бороться с "Исламским государством" на территории Ирака. Официальный Багдад ранее заявлял, что не нуждается в иностранных боевых частях, но надеется на помощь разведданных со стороны США и их участие в обучении иракских военнослужащих.

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Решение о завершении боевой миссии во многом носит формальный характер, поскольку фактически американские военные уже давно специализируются на тренировках иракцев и редко участвуют в боевых операциях, отмечает Reuters.

На данный момент в Ираке находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из них 2,5 тыс. - американские американцы.

Напомним, что США вторглись в Ирак в 2003 году. Официальным поводом для этого называлась предполагаемая связь правившего в стране диктатора Саддама Хусейна с террористами и наличие у него химического оружия. После свержения режима Хусейна американские войска занимались проведением локальных операций против "Аль-Каеды" и ИГИЛ.

Как сообщали "Подробности", к 11 сентября США намерены вывести войска из Афганистана. В этой стране американцы находятся с 2001 года.