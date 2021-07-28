В авиакатастрофе в Ивано-Франковской области погиб один из самых известных и опытных пилотов Украины Игорь Табанюк. Об этом сообщают "Факты".

Он находился за штурвалом легкомоторного самолета "WT-10 Advantic", который упал на частный жилой дом в селе Шепаривка. Вместе с ним в кабине самолета находилось трое пассажиров - американские туристы.

59-летний Игорь Табанюк отдал небу. Сын военного пилота, Табанюк закончил Черниговское военное авиационное училище, был командиром эскадрильи и замкомандира полка по летной подготовке. Служил в Венгрии и Азербайджане. В начале 90-х Табанюк вместе с семьей переехал в Коломыю.

Последние годы Табанюк занимался малым бизнесом и развивал малую авиацию в регионе. Он являлся одним из владельцев частного аэродрома в Коломые.

Игорь Табанюк

В 2009 году Игорь Табанюка шесть дней он провел в Гималаях, потерпев аварию во время полета на параплане. В 2013 году во время полета в Ивано-Франковской области погиб его младший сын Денис. Ему было 24 года.

Напомним, что 27 июля в аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет, который летел из Москвы. Экипаж забил тревогу из-за того, что у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.