В аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет, который летел из Москвы в Симферополь. На борту самолета находились 165 пассажиров, сообщает ТАСС.

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По данным издания, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.

"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в США при посадке разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли.

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