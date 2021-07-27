В Симферополе экстренно сел пассажирский самолет: что произошло [ Редактировать ]
В аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет, который летел из Москвы в Симферополь. На борту самолета находились 165 пассажиров, сообщает ТАСС.
По данным издания, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.
"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в США при посадке разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли.
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