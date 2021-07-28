Олімпійці потрапляють у новини не лише завдяки спортивним досягненням. А й через смішні або екстремальні ситуації.

Світлана Чернецька розповість, чому ізраїльські спортсмени гуртом ламали ліжко, а німецька дзюдоїстка - привселюдно отримала ляпаса від тренера.

На ньому стрибають, практикують йогу та влаштовують істерики. Таке ліжко стоїть у кожній кімнаті атлетів у олімпійському селищі. І ледь не кожен спортсмен перевіряє його на міцність. А все тому, що виготовлені ліжка з картону. І серед олімпійців ходять чутки, що це - антисекс-система.

Ріс Мак-Кленаган, гімнаст із Ірландії:

У цьому випуску фейкових новин із Олімпійських ігор - ліжка, які, ніби-то, антисекс. Але подивіться, їх навіть це не може зламати. Фейк-ньюз!

А ізраїльські бейсболісти пішли ще далі. Вони вирішили таки добити ліжко. Для цього знадобилося 9 спортсменів. Дана конструкція, хоч і з картону, але витримує близько двохсот кілограмів ваги. Тож інтимне життя спортсменів на Олімпіаді не постраждає.

Олексій Гунбін, член Олімпійської збірної України зі стрільби з лука:

Дуже екодружня атмосфера, ліжка зроблені з картону, матраци з переробленого пластику. Після олімпіади це все переробиться і не залишиться відходів.

А ця німецька дзюдоїстка потрапила в новини не завдяки своєму виступу. А через ляпаси від тренера! Після обурення публіки Мартіна Трайдос пояснила: сама вигадала цей ритуал, який розігріває її перед боєм. Були на Олімпіаді історії і менш кумедні. І навіть небезпечні.

Човен телетрансляції завадив вчасно розпочати змагання з тріатлону. Половина атлетів залишилася на пірсі. Дивом обійшлося без жертв.

Бо катер ішов заднім ходом і ледь не зачепив спортсменів, які вже стрибнули у воду. Заплив довелося починати з нуля. І тоді золото виборов норвежець Крістіан Блюменфельд. Після плавання, перегонів на велосипеді та бігу - на фініші він упав без сил. Із поля його забирали візком.

Крістіан Блюменфельд, норвезький тріатлоніст:

Я живу в місті Берген у Норвегії. Там дощить майже цілий рік, температура близько 10 градусів. Тож витримати тутешню спеку уже крутий результат.

Неймовірна спека і загроза тропічного шторму. Японія весь час випробовує атлетів на міцність. А ця Олімпіада запам'ятається ще й безпрецедентними ковідними заходами, відсутністю публіки та незвичними церемоніями нагородження, коли переможці самі чіпляють собі медалі.

Не обійшлося і без скандалів. Двічі міняли режисерів церемонії відкриття Олімпіади. Першого звільнили за невдале порівняння жінки зі свинею, другого - за жарт про Голокост. Утім, попри все - ігри тривають і дають свІтові нових чемпіонів.