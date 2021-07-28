Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины и командовании операции Объединенных сил. Зеленский уволил с поста начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Вместо него на эту должность назначен Сергей Шапталь.

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко уволен с поста командующего ООС. Вместо него эту должность занял Александр Павлюк.

Глава государства также уволил командующего Десантно-штурмовых войск Украины Евгения Мойсюка.

Президент также назначил Олега Синайко заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО.