В среду, 28 июля, полиция Харьковской области объявила в розыск школьницу Мирославу Третьяк, 2014 года рождения. Однако через несколько часов ее нашли мертвой. Об этом сообщают полицейские в Telegram-канале.

28 июля девочка ушла гулять и не вернулась. После полуночи правоохранители сообщили, что нашли ее тело.

Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Сочувствуем родным Мирославы.

Работники полиции обещали позже обнародовать детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Киевом утонула 13-летняя девочка, спасая подругу. Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она вместе со своей 13-летней подругой купалась в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.

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