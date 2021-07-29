В Украине за минувшие сутки выявили 846 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

госпитализировали 480 человек;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 510 человек.

За вчера протестовали:

методом ПЦР - 19 582 человека,

методом ИФА -

7962 лица,

экспресс-тестами - 14 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 250 907 человек;

выздоровели - 2 185 849 человек;

летальных случаев - 52 916.

Отметим, вчера сообщалось о 717 новых заражениях коронавирусом, что больше, чем на 100 раз, меньше, чем сегодня.

Читайте также, на территории Украины недельный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией случился на юге страны. Такая негативная тенденция наблюдается в Одесской, Сумской областях, а также в столице Украины Киеве.

Кроме того, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, министр здравоохранения страны рассказал как именно можно получить прививку от COVID-19, для иммунизации может приехать и мобильная бригада.

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