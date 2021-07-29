В Англии в городке Ворксоп трубочисты нашли в дымоходе письмо Санта-Клаусу, написанное 60 лет назад. Они обратились в социальные сети, чтобы найти автора письма - и им это удалось, сообщает BBC.

Как оказалось, автор - 65-летний Роберт Уильям Крэмптон. Мужчина рассказал, что вместе с отцом написал письмо в 1961 году, когда ему было пять лет. Тогда он надеялся получить ковбойский костюм, ружья и шляпу. Санта же принес ему пистолет, который был похож на ковбойский шестизарядный пистолет, кобуру и значок шерифа.

Теперь мужчина на пенсии и живет в графстве Суррей. Он надеется, что удастся "воссоединиться" с письмом, чтобы оставить его дочерям на память. Сейчас письмо находится у нынешних владельцев дома, которые сказали, что их семья живет в нем десятилетиями и не знает предыдущих жильцов.

Офицер-менеджер компании трубочистов Sweeps Chimney Services Шерил Торн отметила, что, когда открывала бизнес, всегда хотела найти в дымоходе рождественское письмо.

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