Почему появляются тромбы у зараженных COVID: ответ ученых [ Редактировать ]
Тромбы в сосудах пациентов с самыми тяжелыми формами COVID-19 могут образовываться из-за ошибок при сборке антител. Так считают молекулярные биологи Редингского университета (Великобритания). Об этом сообщает Blood.
"Ранее мы могли только предполагать, почему при тяжелом течении COVID-19 активируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела - они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их вырабатывать сигналы, которые активируют тромбоциты", - объяснил один из авторов исследования, профессор Редингского университета Джон Гиббинс.
В результате заражения SARS-CoV-2 могут появляться тяжелые нарушения в работе иммунитета, массовые воспаления, формироваться тромбы и появляться проблемы с работой сердца и сосудов. Ученые пытаются понять, почему они возникают и как их предотвратить.
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