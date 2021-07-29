В Карпатах молния "атаковала" группу туристов [ Редактировать ]
В Карпатах группа туристов пострадала от удара молнии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили сообщение об инцидент днем. Группа путешественников двигалась к горе "Круглая", которая находится на территории Боржавского хребта.
Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы. В 16:16 пострадавшие были найдены.
Отмечается, что сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим первую доврачебную помощь, после чего спустили их в поселок городского типа Межгорье, где тех передали медикам.
Читайте также, под Львовом погиб 14-летний мальчик в результате попадания молнии. Трагический случай произошел в селе Тарасовка вчера вечером, в Департаменте отметили, что детали и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются.
Кроме того, в селе Софиевка Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще одна женщина получила электротравму и госпитализирована. Все трое отдыхали возле местного водоема и когда началась сильная гроза - спрятались под деревом.
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