Путешественники подымались на одну из гор/ фото: Коммерсант

В Карпатах группа туристов пострадала от удара молнии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение об инцидент днем. Группа путешественников двигалась к горе "Круглая", которая находится на территории Боржавского хребта.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы. В 16:16 пострадавшие были найдены.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС оказали пострадавшим первую доврачебную помощь, после чего спустили их в поселок городского типа Межгорье, где тех передали медикам.

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Кроме того, в селе Софиевка Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще одна женщина получила электротравму и госпитализирована. Все трое отдыхали возле местного водоема и когда началась сильная гроза - спрятались под деревом.

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