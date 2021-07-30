В пятницу, 30 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы.

Погода ухудшится в:

юго-восточной части,

Харьковской,

Полтавской,

Сумской областях.

В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

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