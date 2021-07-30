Совсем скоро начнется новый учебный год и уже сейчас пора задуматься о том, что нужно купить ребенку к 1 сентября. К слову, с большой ответственностью к этому вопросу следует подойти родителям первоклассников. "Подробности" расскажут, что нужно приобрести вашему чаду в 1 класс и во сколько в целом обойдутся покупки в школу в 2021 году.

Сразу отметим, что по сравнению с предыдущими годами, в 2021 стоимость многих товаров существенно выросла, а в последний месяц лета наверняка увеличится еще.

Одежда для первоклассника

В первую очередь, нужно позаботиться об одежде для посещения школы.

В зависимости от качества и материала, цена на костюмы для мальчиков украинского производителя (брюки, пиджак, жилет) варьируется от 800 до 2000 гривен, комплекты для девочек (юбка, пиджак, жилетка) несколько дороже - от 1000 до 2300 гривен.

Более дешевым вариантом для девочек может стать сарафан, если политика школы позволяет именно такую форму. Блузки и рубашки на рынке и в магазинах города стоят от 300 грн.

Но учтите, что кроме основного комплекта, необходимо запастись и дополнительной парой брюк, рубашкой для мальчишек и запасной блузкой, юбочкой или сарафаном для девочек. К этому же пункту расходов следует добавить обувь.

Также, вашему ребенку будет нужна форма для занятий физкультурой. Спортивный костюм обойдется вам от 500 гривен, кроссовки - от 400.

В целом, на одежду первокласснику вы потратите минимум 2500 гривен.

Что нужно купить в канцелярском магазине

Учитывая стоимость всего необходимого, откладывать деньги на школу часто приходится заблаговременно. Предлагаем вам подробно ознакомиться с тем, что нужно купить ребенку в школу со средними ценами на товары.

Это только основные канцелярские принадлежности, которые вам необходимо будет купить к 1 сентября. В зависимости от школы, возможно вам нужно будет также приобрести:

набор фломастеров - от 100 гривен

краски для рисования - от 80 гривен

кисточка для рисования - 20 гривен

альбом для рисования - от 20 гривен

набор цветной бумаги - 15 гривен

набор цветного картона - 20 гривен

набор пластилина для лепки - от 50 гривен

доска для лепки из пластилина - от 15 гривен

папка для хранения тетрадок - около 50 гривен

набор обложек для учебников - от 25 гривен

В среднем, на канцелярские товары для ребенка вы потратите около 1000 гривен.

Полезные советы

Прежде, чем приступать к покупкам, советуем обратить внимание на несколько наших советов, которые помогут вам сэкономить.

В последние несколько лет родители уверяют, что наиболее оптимальным и выгодным местом для приобретения канцелярских товаров для первоклассников стали интернет-магазины. Во-первых, это удобно. Вы можете посмотреть весь ассортимент на сайте, сравнить товары и выбрать подходящие без очередей и прочих неудобств. Во-вторых, цены, как правило, отличаются от офлайн-магазинов. На сайтах часто действуют акции к 1 сентября.

Для того чтобы сэкономить на покупке одежду к школе, можно поискать все необходимое на рынке. Цены будут намного ниже, чем в именных, брендовых магазинах и бутиках.

Не стоит покупать слишком дорогую школьную одежду - первоклассники очень быстро растут, и к следующему году наряд может быть уже мал по размеру.

Мы надеемся, что наши советы все же помогут вам успешно подготовиться к вашему первому учебному году.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил условие работы школ на карантине.

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