Как собрать ребенка в школу в 2021 году: что нужно и сколько это стоит [ Редактировать ]
Совсем скоро начнется новый учебный год и уже сейчас пора задуматься о том, что нужно купить ребенку к 1 сентября. К слову, с большой ответственностью к этому вопросу следует подойти родителям первоклассников. "Подробности" расскажут, что нужно приобрести вашему чаду в 1 класс и во сколько в целом обойдутся покупки в школу в 2021 году.
Сразу отметим, что по сравнению с предыдущими годами, в 2021 стоимость многих товаров существенно выросла, а в последний месяц лета наверняка увеличится еще.
Одежда для первоклассника
В первую очередь, нужно позаботиться об одежде для посещения школы.
В зависимости от качества и материала, цена на костюмы для мальчиков украинского производителя (брюки, пиджак, жилет) варьируется от 800 до 2000 гривен, комплекты для девочек (юбка, пиджак, жилетка) несколько дороже - от 1000 до 2300 гривен.
Более дешевым вариантом для девочек может стать сарафан, если политика школы позволяет именно такую форму. Блузки и рубашки на рынке и в магазинах города стоят от 300 грн.
Но учтите, что кроме основного комплекта, необходимо запастись и дополнительной парой брюк, рубашкой для мальчишек и запасной блузкой, юбочкой или сарафаном для девочек. К этому же пункту расходов следует добавить обувь.
Также, вашему ребенку будет нужна форма для занятий физкультурой. Спортивный костюм обойдется вам от 500 гривен, кроссовки - от 400.
В целом, на одежду первокласснику вы потратите минимум 2500 гривен.
Что нужно купить в канцелярском магазине
Учитывая стоимость всего необходимого, откладывать деньги на школу часто приходится заблаговременно. Предлагаем вам подробно ознакомиться с тем, что нужно купить ребенку в школу со средними ценами на товары.
Это только основные канцелярские принадлежности, которые вам необходимо будет купить к 1 сентября. В зависимости от школы, возможно вам нужно будет также приобрести:
- набор фломастеров - от 100 гривен
- краски для рисования - от 80 гривен
- кисточка для рисования - 20 гривен
- альбом для рисования - от 20 гривен
- набор цветной бумаги - 15 гривен
- набор цветного картона - 20 гривен
- набор пластилина для лепки - от 50 гривен
- доска для лепки из пластилина - от 15 гривен
- папка для хранения тетрадок - около 50 гривен
- набор обложек для учебников - от 25 гривен
В среднем, на канцелярские товары для ребенка вы потратите около 1000 гривен.
Полезные советы
Прежде, чем приступать к покупкам, советуем обратить внимание на несколько наших советов, которые помогут вам сэкономить.
- В последние несколько лет родители уверяют, что наиболее оптимальным и выгодным местом для приобретения канцелярских товаров для первоклассников стали интернет-магазины. Во-первых, это удобно. Вы можете посмотреть весь ассортимент на сайте, сравнить товары и выбрать подходящие без очередей и прочих неудобств. Во-вторых, цены, как правило, отличаются от офлайн-магазинов. На сайтах часто действуют акции к 1 сентября.
- Для того чтобы сэкономить на покупке одежду к школе, можно поискать все необходимое на рынке. Цены будут намного ниже, чем в именных, брендовых магазинах и бутиках.
- Не стоит покупать слишком дорогую школьную одежду - первоклассники очень быстро растут, и к следующему году наряд может быть уже мал по размеру.
Мы надеемся, что наши советы все же помогут вам успешно подготовиться к вашему первому учебному году.
Ранее сообщалось, что Кабмин изменил условие работы школ на карантине.
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