НАБУ требует передать им судью Чауса [ Редактировать ]
В пятницу, 30 июля, в НАБУ потребовали передать им бывшего судью Николая Чауса, которого нашли в Винницкой области.
По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро.
По данным "Страны", Чаус на данный момент находится в руках СБУ.
Ранее Николая Чауса сняли с международного розыска Интерпола. Также сообщалось о том, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США.
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