В пятницу, 30 июля, в НАБУ потребовали передать им бывшего судью Николая Чауса, которого нашли в Винницкой области.

По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро.

По данным "Страны", Чаус на данный момент находится в руках СБУ.

Ранее Николая Чауса сняли с международного розыска Интерпола. Также сообщалось о том, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.