Щодня вгору. Хоч і повільно, але коронавірусна статистика погіршується. За останню добу майже тисяча нових випадків ковіду. І прогнози медиків не оптимістичні, бо всі в очікуванні сплеску "Дельти" восени.

Тож в уряді подовжують карантин. Які ще обмеження готують?

Позитивних тестів на Ковід що не день, то більшає. Якщо в понеділок список хворих поповнили майже сім сотень українців, то за вчора - понад дев'ятсот. І це вперше за останні півтора місяця, коли кількість заражень впритул наблизилася до тисячі.

Лідирує за кількістю інфікувань столиця - 233 випадки. Та в МОЗ запевняють: на сполох бити зарано, цифри не критичні. Хоча і є громади, де ситуація викликає занепокоєння.

Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України:

Це райони Донецької, Луганської, Харківської, а також Львівської областей. Місто Київ сюди не входить, тому що тут реєструється багато нових випадків з точки зору виявлення, але за показниками на 100 тисяч населення ситуація більш-менш нормальна. Тобто викликають занепокоєння східні області, вони є критичними.

І карантин, термін якого спливає наприкінці серпня, найімовірніше, продовжать, кажуть у МОЗ. Але про запровадження локдауну чи жорстких обмежень - поки що не йдеться. Тим паче що темпи вакцинації - доволі високі. За минулу добу ще 150 тисяч українців отримали уколи. Повністю імунізовані на сьогодні - майже 2 мільйони. А з 1 серпня щепитися взагалі можна буде в одному зі столичних торговельних центрів. А з наступного тижня до вакцинації допустять і підлітків від 12 років. Щоправда, їх колотимуть лише "Пфайзером". І за бажанням батьків.

Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України:

Українці можуть в'їжджати на територію України, пред'являючи свідоцтво про вакцинацію або навіть документ про одноразове щеплення. У такому випадку вони не потребуватимуть самоізоляції. Якщо документа такого немає, вони встановлюють додаток "Вдома" і мають 72 години для того, щоб протестуватися.

Нововведення запрацюють з 5 серпня. Для іноземців правила перетину кордону стануть більш жорсткими. Окрім ПЛР-тесту та страховки, вимагатимуть пройти тестування і в Україні. Або ж самоізоляція на 10 днів.

А от чи не задорого коштують експрес-тести на держкордоні - перевірить Антимонопольний комітет. Попередньо там зазначають: ціни - завищені.