Не поспішайте народжувати: немовлята Кіровоградщини ризикують з'явитися на світ у дорозі [ Редактировать ]
Час народжувати? Потерпіть! На Кіровоградщині, в місті Долинська закривають пологовий. Тож тепер жінкам доведеться їхати в лікарні за 100 кілометрів! Чому?
Це пологове відділення в Долинській районній лікарні. З початку цього року тут на світ з'явилися сто малюків. І народжувати сюди їдуть як з міста, так і з навколишніх сіл. Тож звістка про закриття відділення неабияк обурила породіль.
Анастасія Куціцька, породілля:
Не надо закривать роддом, потому шо їхать - ось в 9 приїхала, в 12 родить і можна просто не доїхать кудась, вот і всьо, поетому я считаю в Долинській має бути роддом!
Людмила Яковлева, породілля:
Я народжую тут уже другу дитинку, у мене є син йому 12 років і друга донечка, народжую я тут, ідеально, мені все подобається, подобається професіоналізм лікарів, подобаються умови, не в кожному маленькому як Долинська місці є такий роддом.
Під скорочення потрапили пів сотні медиків.
Валентина Буряченко, акушерка пологового відділення Долинської лікарні:
Як остатися нам без заробітної плати, що нам робить? Це крик душі!
А містяни вийшли на акцію протесту. Втім, чиновники людей запевняють: зберегти пологове не можуть. Бракує грошей. Як альтернативу пропонують лише бригаду для екстрених пологів.
Євгеній Звіздовський, голова Долинської ОТГ:
Є лікар акушер-гінеколог і не один, який буде приймати пологи і зараз приймає і виконує оперативні втручання, тобто проблеми як такої її просто немає.
А в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть: самі винні. Місцева влада та керівництво лікарні не виконали вимог Нацслужби здоров'я, тому й не отримали фінансування.
Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:
У них не вистачає лікарського складу лікарів-гінекологів, які зараз працюють два, лікарів-анестезіологів, які мають чергувати цілодобово для того, щоб забезпечити безпечність перебування пацієнтів, питання оптимізації закладу пов'язане з тим, що вони втратили цей пакет.
Пологове відділення в Долинській закриють уже за місяць. А відтак тут прийматимуть лише екстрені пологи.
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