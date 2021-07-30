Час народжувати? Потерпіть! На Кіровоградщині, в місті Долинська закривають пологовий. Тож тепер жінкам доведеться їхати в лікарні за 100 кілометрів! Чому?

Це пологове відділення в Долинській районній лікарні. З початку цього року тут на світ з'явилися сто малюків. І народжувати сюди їдуть як з міста, так і з навколишніх сіл. Тож звістка про закриття відділення неабияк обурила породіль.

Анастасія Куціцька, породілля:

Не надо закривать роддом, потому шо їхать - ось в 9 приїхала, в 12 родить і можна просто не доїхать кудась, вот і всьо, поетому я считаю в Долинській має бути роддом!

Людмила Яковлева, породілля:

Я народжую тут уже другу дитинку, у мене є син йому 12 років і друга донечка, народжую я тут, ідеально, мені все подобається, подобається професіоналізм лікарів, подобаються умови, не в кожному маленькому як Долинська місці є такий роддом.

Під скорочення потрапили пів сотні медиків.

Валентина Буряченко, акушерка пологового відділення Долинської лікарні:

Як остатися нам без заробітної плати, що нам робить? Це крик душі!

А містяни вийшли на акцію протесту. Втім, чиновники людей запевняють: зберегти пологове не можуть. Бракує грошей. Як альтернативу пропонують лише бригаду для екстрених пологів.

Євгеній Звіздовський, голова Долинської ОТГ:

Є лікар акушер-гінеколог і не один, який буде приймати пологи і зараз приймає і виконує оперативні втручання, тобто проблеми як такої її просто немає.

А в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть: самі винні. Місцева влада та керівництво лікарні не виконали вимог Нацслужби здоров'я, тому й не отримали фінансування.

Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:

У них не вистачає лікарського складу лікарів-гінекологів, які зараз працюють два, лікарів-анестезіологів, які мають чергувати цілодобово для того, щоб забезпечити безпечність перебування пацієнтів, питання оптимізації закладу пов'язане з тим, що вони втратили цей пакет.

Пологове відділення в Долинській закриють уже за місяць. А відтак тут прийматимуть лише екстрені пологи.