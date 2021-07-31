В Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель Mitsubishi Galant насмерть сбил двух человек, ехавших на велосипеде. Об этом сообщает областная полиция.

Авария произошла в ночь на 31 июля на дороге между селами Пшеничное и Благодатное. За рулем иномарки находился 22-летний мужчина. Он сбил и наехал на велосипед, ехавший ему на встречу. Велосипедист и его пассажир в возрасте 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. По факту проводится досудебное следствие.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Был ли водитель иномарки пьян не сообщается.

Напомним, что в середине июня в Киеве 27-летний врач на велосипеде погиб из-за пьяного пешехода, который толкнул его под машину.