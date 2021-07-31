Под Одессой иномарка насмерть сбила двух велосипедистов (фото) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель Mitsubishi Galant насмерть сбил двух человек, ехавших на велосипеде. Об этом сообщает областная полиция.
Авария произошла в ночь на 31 июля на дороге между селами Пшеничное и Благодатное. За рулем иномарки находился 22-летний мужчина. Он сбил и наехал на велосипед, ехавший ему на встречу. Велосипедист и его пассажир в возрасте 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. По факту проводится досудебное следствие.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Был ли водитель иномарки пьян не сообщается.
Напомним, что в середине июня в Киеве 27-летний врач на велосипеде погиб из-за пьяного пешехода, который толкнул его под машину.
по теме
По данным полиции, 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault. От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка
В результате аварии один человек погиб, еще шестеро, в том числе 13-летний ребенок, пострадали, с травмами разной степени тяжести их госпитализировали
Вантажівка наїхала на патрульного, ще й врізалася в інший ваговоз. 29-річний лейтенант поліції загинув на місці
Авария произошла в 3:45 на трассе между селом Крупец и городом Радивилов в Дубенском районе. Пытаясь спасти жизнь беспечному пешеходу, 43-летний водитель вильнул рулем и вылетел в кювет
Постраждалих з понівечених автівок діставали рятувальники за допомогою спецобладнання
Аварія на залізничному переїзді - неподалік села Покровське Полтавської області водій вантажівки проігнорував звуковий сигнал і поїхав на червоне світло, і саме в цей момент у нього врізався товарний потяг з військовою технікою