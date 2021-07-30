В Одесской области ребенок, во время плавания на надувном матрасе в лимане, оказался за километр от берега. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Страшный инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский. К спасателям обратились местные жители, которые из окна своей квартиры заметили далеко от берега ребенка на надувном матрасе. На место происшествия отправились сотрудники ГСЧС. На расстоянии километра от брега был найден"дрейфующий" ребенок 2006 года рождения.

Отмечается, что мальчик держался за подушку. Также на моторной лодке к месту отправились и местные жители. Было установлено, что ребенок приехал на отдых к бабушке из Киева, он пошел купаться с товарищами, однако в один момент матрас унесло и подросток решил вытащить его на берег.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в Киеве на Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. На столицу и область обрушился сильный ветер, дождь с градом и резко ухудшилась погода, позже парашютиста обнаружили и спасли.

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