Їхній поєдинок тривав майже дві з половиною години

Історична "бронза" для України. Еліна Світоліна виборола першу в історії українського тенісу олімпійську медаль. Перша ракетка України перемогла казашку Олену Рибакіну. Їхній поєдинок тривав майже дві з половиною години.

Коментуючи свій виступ, українка заявила: здобути перемогу їй допоміг характер, після програшу в першому сеті, Еліна зібралася з силами і - цитую - "просто намагалася боротися до кінця". Еліну Світоліну з перемогою привітав Президент. Для України це вже п'ята бронзова нагорода на олімпійських іграх у Токіо.