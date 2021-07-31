Еліна Світоліна виборола першу в історії українського тенісу олімпійську медаль [ Редактировать ]
Історична "бронза" для України. Еліна Світоліна виборола першу в історії українського тенісу олімпійську медаль. Перша ракетка України перемогла казашку Олену Рибакіну. Їхній поєдинок тривав майже дві з половиною години.
Коментуючи свій виступ, українка заявила: здобути перемогу їй допоміг характер, після програшу в першому сеті, Еліна зібралася з силами і - цитую - "просто намагалася боротися до кінця". Еліну Світоліну з перемогою привітав Президент. Для України це вже п'ята бронзова нагорода на олімпійських іграх у Токіо.
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