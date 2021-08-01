В воскресенье, 1 августа, в западных областях Украины ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киевской области в ближайший час с удержанием днем 1 августа ожидается гроза.

По данным ГСЧС, явления представляют I уровень опасности, желтый.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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