Жителей Киевской области предупредили о грозе [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 августа, в западных областях Украины ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Киевской области в ближайший час с удержанием днем 1 августа ожидается гроза.
По данным ГСЧС, явления представляют I уровень опасности, желтый.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
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