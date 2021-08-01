В киевском ТЦ вспыхнул пожар: улицу "окутал" черный дым (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 августа, в киевском торговом центре "Пирамида", вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
Причиной стало короткое замыкание в промышленном кондиционере.
По данным пресс-службы, в пятиэтажной пристройке к ТЦ произошло короткое замыкание в кондиционере.
Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Турции масштабные лесные пожары вплотную подобрались к курортным городам. Огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации 18 населенных пунктов. Три человека погибли в поселке Манавгат возле Антальи. Число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек
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