Ирина Федишин второй раз "вышла замуж" за одного и того же человека [ Редактировать ]
Ирина Федишин во второй раз надела свадебное платье. Она вместе с мужем Виталием Човнык вновь отпраздновали свадьбу в день 15-ой годовщины семьи.
Артистка рассказала, что в этот раз воплотила все то, что не удалось на их первой свадьбе.
Конечно, мы очень готовились, свадебное платье действительно было, очень длинные шлейфы. Я себе нарисовала в голове, что я должна пройтись по залу, дети будут сыпать лепестками, то есть, все, что мне не удалось воплотить 15 лет назад на свадьбе, мы в этом году добили.
Накануне годовщины свадьбы Федишин выпустила песню "Не кохав" и клип на нее.
Ранее мы писали о том, что американская комедийная актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кемпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета.
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