Ирина Федишин во второй раз надела свадебное платье. Она вместе с мужем Виталием Човнык вновь отпраздновали свадьбу в день 15-ой годовщины семьи.

Артистка рассказала, что в этот раз воплотила все то, что не удалось на их первой свадьбе.

Конечно, мы очень готовились, свадебное платье действительно было, очень длинные шлейфы. Я себе нарисовала в голове, что я должна пройтись по залу, дети будут сыпать лепестками, то есть, все, что мне не удалось воплотить 15 лет назад на свадьбе, мы в этом году добили.

Накануне годовщины свадьбы Федишин выпустила песню "Не кохав" и клип на нее.

Ранее мы писали о том, что американская комедийная актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кемпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета.

Также сообщалось, что участница Spice Girls вышла замуж после более 20 лет отношений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.