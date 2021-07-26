Звезда сериала "Реальные пацаны" тайно вышла замуж [ Редактировать ]
Российская актриса, участница шоу "Comedy Woman" и 49-летняя звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив вышла замуж. Об этом сообщает портал Super.ru, публикуя фото, на которых пара подписывает документы о заключении брака в одном из московских МФЦ.
Супругом артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи, роман с которым она держала в тайне. У мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России.
Пара планирует устроить роскошную свадьбу в ближайшие недели.
Это уже третий брак звезды. Первый гражданским мужем Марины был Сергей Щелчков. Пара прожила вместе 12 лет. Со вторым супругом Михаилом брак продлился 13 лет. Детей у знаменитости нет.
Стефано Маджи и Марина Федункив подписывают документы о браке. Фото: super.ru
Ранее мы писали о том, что американская комедийная актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кемпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета.
Также сообщалось, что участница Spice Girls вышла замуж после более 20 лет отношений.
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