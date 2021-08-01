Золотим тепер можна називати цукор в Україні

Більше ніж долар за кілограм! Золотим тепер можна називати цукор в Україні. Його ціна цьогоріч побила всі рекорди, навіть світові! А вартість мішка "білого піску" взагалі дорівнює мінімальній пенсії - і це зраз, в період консервацій.

Чому експерти говорять про картельну змову? І що ж насправді відбувається з солодким ринком?

Солодкий удар по гаманцю!

І саме той випадок, коли світову тенденцію - зниження цін на цукор - українські виробники не помітили... Тож нині наш солодкий пісок - найдорожчий у світі.

На базарі мішок цукру коштує майже, як мінімальна пенсія.

Алла, продавчиня:

1400 гривен!

Продавчиня Алла розкриває нам усі карти. Каже: в Україні - власні тенденції. Щойно наближається сезон консервації - ціни йдуть угору.

Алла, продавчиня на ринку:

Был 25, 26, теперь - 28. Фасованный по килограмму - 30 гривен, 28 - это развесной. Каждый год, когда начинается ягода, начинается консервация - начинается повышаться цена на сахар. Каждый год, тут ничего удивительного, к этому надо уже привыкнуть.

І справді серед покупців є ті, хто до постійної зміни цінників уже звик.

Дорожчає все зараз. Так що це нормально.

У нас, як ви бачите, в країні інфляція, і для мене це вже норма. Не тільки на цукор ціна піднялася.

Але більшість людей не розуміють, чому цукор, який виготовляють в Україні, продають за космічними цінами.

Ціна захмарна, можна сказати, і роблять - як спеціально, якраз коли людям потрібно варення варити.

Велика, конечно, для пенсіонера велика, 30 грн килограм, це ж вообще ж!

30 гривен - мне кажется, великовато в принципе.

У супермаркетах той самий фасований цукор хоч і не набагато, але дешевший. На гривню - дві. Втім, покупці - що на ринку, що тут - однаково невдоволені.

Ні, це не нормально, це зговор!

Чому вартість цукру за останній рік зросла майже в півтора раза, виробники пояснюють: всьому виною - торішня посуха і як наслідок - поганий врожай буряку. В такому випадку, кажуть експерти, зростання цін на вітчизняний продукт мав би стримати квотований імпортний і набагато дешевший цукор-сирець з тростини.

Олег Пендзин, експерт з економічних питань:

Уряд трошки проспав період, коли він мав оголосити про аукціон про розподіл тарифної квоти, це мало би бути лютий місяць, кінець березня - тоді б не мали такого підняття цін на цукор зараз.

До того ж експерти запевняють: навіть через минулорічний неврожай дефіциту вітчизняного продукту на українському ринку все одно не було. А ціни зростали навіть узимку, коли солодкий пісок просто зберігався на складах.

Олег Пендзин, експерт з економічних питань:

Будь-яке зростання цін після періоду цукроваріння говорить тільки або про спекулятивну складову, або може цілком збільшуватися дуже не значно на вартість зберігання. Тобто, якщо ми з вами говоримо, що за пів року з січня місяця по липень, по червень по суті, цукор виріс на 25 відсотків, то напевно тут є достатньо серйозне питання до антимонопольного комітету.

Економісти кажуть: до кінця літа вартість цукру залишиться незмінною. А от наступного сезону він навіть здешевшає. На такі прогнози сподіваються й самі виробники.

Назар Михайловин, аналітик НАЦУ "Укрцукор":

На даний рік у нас посіяна більша площа 220 тисяч гектарів, і так як у нас сприятливі кліматичні умови й збільшилась площа, у порівняні з попереднім роком, під час сезону цукроваріння - ціна дещо знизиться.

Чи виправдаються ці сподівання - стане зрозумілим лише після збору врожаю, у вересні. Зарано говорити й про те, наскільки впаде роздрібна вартість цукру.