Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини. Про це пише видання Financial Times. За їхніми даними, препарат Пфайзер здорожчав на чверть і тепер за одну дозу вимагають близько 20 євро.

А вакцина Модерни на 10 відсотків, і коштуватиме 25,5 доларів. Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, аби не зривати запланованих поставок.