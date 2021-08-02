Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини [ Редактировать ]
Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини. Про це пише видання Financial Times. За їхніми даними, препарат Пфайзер здорожчав на чверть і тепер за одну дозу вимагають близько 20 євро.
А вакцина Модерни на 10 відсотків, і коштуватиме 25,5 доларів. Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, аби не зривати запланованих поставок.
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