У Запоріжжі кілька десятків красунь проїхали містом на велосипедах у сукнях, капелюхах та на підборах. Понад шість кілометрів подолали не лише для того, щоб похизуватися ексклюзивним вбранням. А й привернути увагу до необхідності розвитку в місті велосипедної інфраструктури. Яка дозволить і до роботи у сукні дістатися, і на прогулянку виїхати. На фініші незвичного велопробігу на всіх охочих чекав прохолодний душ!

Анастасія Нерубальщук, учасниця велопробігу:

Для того чтобы чтобы выжить в этих дорогах, надо одевать полную амуницию. Шлем, налокотники, наколенники. А как бы показываем, что мы хотим быть не только в шлеме в налокотниках и наколенниках, мы как бы говорим, о том что нам нужна велоинфраструктура. Нужны нормальные съезды, велодорожки по городу.

Наталія Кондрацька, учасниця велопробігу: