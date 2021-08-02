У Запоріжжі десятки красунь привертали увагу до розвитку велосипедної інфраструктури [ Редактировать ]
У Запоріжжі кілька десятків красунь проїхали містом на велосипедах у сукнях, капелюхах та на підборах. Понад шість кілометрів подолали не лише для того, щоб похизуватися ексклюзивним вбранням. А й привернути увагу до необхідності розвитку в місті велосипедної інфраструктури. Яка дозволить і до роботи у сукні дістатися, і на прогулянку виїхати. На фініші незвичного велопробігу на всіх охочих чекав прохолодний душ!
Анастасія Нерубальщук, учасниця велопробігу:
Для того чтобы чтобы выжить в этих дорогах, надо одевать полную амуницию. Шлем, налокотники, наколенники. А как бы показываем, что мы хотим быть не только в шлеме в налокотниках и наколенниках, мы как бы говорим, о том что нам нужна велоинфраструктура. Нужны нормальные съезды, велодорожки по городу.
Наталія Кондрацька, учасниця велопробігу:
Я сьогодні приєдналася тому що в мене сьогодні нова сукня та новий капелюх.
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