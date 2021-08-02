В Украине детям запретили играть в футбол на счет [ Редактировать ]
Источник: ФК "Шахтер" (Донецк)
Юные футболисты будут играть в футбол без ведения счета, как в Дании. Об изменениях в проведении детско-юношеских соревнований объявил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, сообщает пресс-служба УАФ.
Важный шаг - запрет детям до 10-ти лет играть на результат. Мы не пойдем на то, чтобы реализовывать чьи-то амбиции и калечить судьбы детей. Поэтому важен переход на европейский формат, где дети играют в футбол в свое удовольствие, нет давления на тренеров, а также есть четкие инструменты воздействия и дисциплинарные санкции к нарушителям этих принципов.
Также в Ассоциации футбола запретили футболистам до 14 лет переезжать из региона в регион и менять команды.
Это важно, чтобы не было так, что несколько команд собирают всех лучших игроков в детском возрасте со всей страны.
В связи с появлением достаточного количества футбольных полей в Украине организуют еще один всеукраинский турнир для игроков в возрасте 12-13-ти лет, который станет подготовительным перед стартом юношей в ДЮФЛУ.
Напомним, что недавно руководство ФК "Динамо" (Киев) изменило правила посещения футбольных матчей. С нового сезона на домашние матчи клуба болельщиков будут пускать только по паспорту.
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