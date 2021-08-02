Пляжи Бердянска "затягивают" тонны водорослей [ Редактировать ]
Жителям и отдыхающим Бердянска в этом пляжном сезоне с морем не повезло. Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.
Тонны зеленых водорослей, которых прибило к побережью моря и выбросило на пляжи, мешают отдыхать на море.
Плотный слой морской травы и на берегу, и в воде, прибитый течением и ветром с южного направления. Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега травы уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще преодолеть.
В субботу, 31 июля, с 5-ти утра территорию береговой линии 3-го пляжа расчищали от морской травы бульдозером. Такая же ситуация с водорослями наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка.
Напомним, что на 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться на них не рекомендуют. На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов, это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества.
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