Олімпійський триллер розігрався у Токіо. Білоруську легкоатлетку Христину Тимановська силоміць хотіли повернути додому. А усе через спротив тренеру. Дівчину начебто намагалися змусити бігти естафету за колег, які не змогли прилетіти до країни. Хоча спортсменка мала боротися за медаль - на меншій дистанції.

Чим все закінчилося? І яка країна заступилася за легкоатлетку - з подробицями мої колеги.

Вечір неділі, в міжнародному аеропорту Ханеда десятки поліцейських і журналістів. На летовище з олімпійського селища привезли білоруську легкоатлетку Христину Тимановську. Дівчину мають відправити рейсом до Стамбула, а звідти в Мінськ. Спортсменка публікує коротке відео в соцмережах, каже - додому її відправляють силоміць.

Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі:

Я прошу международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу международный олимпийский комитет вмешаться в это.

Урешті літак до Стамбула вирушає без Тимановської - спортсменка відмовилася повертатися в Білорусь. Легкоатлетка звернулася до японських поліцейських, ніч провела під їхнім наглядом.

Марк Адамс, речник Міжнародного олімпійського комітету:

Вона переночувала в готелі аеропорту, в цілковитій безпеці. Міжнародний олімпійський комітет та організатори Олімпіади й надалі контактуватимуть із нею, аби з'ясувати, якими будуть її подальші рішення. У будь-якому разі ми їх підтримаємо. Також ми звернулися за повним письмовим поясненням до Олімпійського комітету Білорусі.

За словами Тимановської, її вирішили покарати за критику тренерського штабу. 24-річна спортсменка - бігає короткі дистанції. Утім, несподівано, вже в Токіо, їй наказали бігти естафету "чотири на чотириста", бо троє колег не змогли прилетіти на Олімпіаду через допінг-контроль. Дівчина обурилася й записала відеокоментар.

Христина Тимановська легкоатлетка з Білорусі:

Оказывается, наше "очень крутое начальство" решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду - и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!

Як потім розповіла Тимановська, після такої публічної заяви їй наказали пакувати речі додому. На батьківщині ЗМІ розкритикували за відсутність командного духу. Білоруський олімпійський комітет - відсторонив від змагань. Пояснили - через емоційно-психологічний стан спортсменки.

Юрій Моісевич, тренер збірної Білорусі з легкої атлетики:

Она выделялась своим поведением потому что мы ее знаем давно и было что то немного странное. То она уединялась, то не хотела общаться. Я с ней разговаривал буквально вчера пытался спокойно с ней поговорить и мне это удалось, но потом я заметил, что она то прекращала разговор, то опять, то хватала телефон.

Однак Тимановська переконана - після скандалу додому їй повертатися небезпечно, боїться що може потрапити до в'язниці. Спортсменка звернулася в посольство Польщі й уже отримала польську гуманітарну візу.

Марцин Пшидач, заступник міністра закордонних справ Польщі:

Нашому консулу в Токіо відомо, що Христина Тимановська вирішила найближчими днями виїхати в Польщу й перебувати у Варшаві. Звичайно, за бажання вона має повне право продовжувати спортивну кар'єру в Польщі. Але це буде виключно Її рішення.

Нині Христина Тимановська перебуває в Посольстві Польщі в Токіо. Чоловік легкоатлетки, за повідомленнями ЗМІ, вже виїхав із Білорусі до Києва.