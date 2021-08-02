Двадцятирічний курсант Академії сухопутних військ зі своєю дівчиною сиділи в парку на лавці

Смертоносний буревій. У Львові жертвами стихії стали двоє людей. Двадцятирічний курсант Академії сухопутних військ зі своєю дівчиною сиділи в парку на лавці. Як зненацька на них упала гілка з дерева. Удар був фатальним.

Вітер у Львові вирував такої сили, що розгойдував автомобілі, викручував дерева і зносив дахи. Христина Гашенко про наслідки стихії далі.

Стрийський парк. Ущент розтрощена лавка й пошматований букет квітів. Саме сюди на побачення прийшли 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На пару з десятиметрової висоти впала гілка та обвалилася частина металевого ліхтаря.

Ігор Курус, головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС у Львівській області:

Хлопець 2000 р.н. та дівчина 2003 р.н. Від отриманих травм люди загинули на місці події. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих.

Дівчина - жителька Львова. Хлопець із Вінниччини. Тут він навчався в Академії Сухопутних військ. Андрій Свояк, так звали загиблого, закінчив перший курс факультету ракетних військ і артилерії.

Антон Миронович, речник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:

Він мав право проживати за межами академії, відповідно це був його вільний час. Сьогодні прапори приспущені в нашому навчальному закладі. Сумуємо разом із його рідними, його близькими.

У Стрийському парку майже шість тисяч дерев. Те, що впало на закоханих, не було трухлявим чи аварійним, переконують міські чиновники. Припускають, винна блискавка, що влучила в сусіднє дерево.

Олександра Сладкова, начальниця управління екології департаменту містобудування Львівської міськради:

Є висока ймовірність що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку в сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо.

Сьогодні львівські комунальники зранку прибирають повалені дерева. Їх по місту - майже сотня.

Зеновій Луцко, комунальник:

Верба впала, поламала гілляки з горіха, зараз знімаємо то вишкою, щоб людям на голову не впало то їздимо по району і знімаємо всі гілляки, а потім під чисту убираємо то всьо, що аварійне.

Не сидять без роботи й двірники.

Ольга Василівна, двірник:

Багато таких наслідків сьогодні. Та є, я аже вон верх позамітала, досить, вже два рази винесла.

Через негоду знеструмлені в регіоні майже триста населених пунктів. Вплинула стихія й на графік руху поїздів. Із Західної України вони всі йшли із запізненням. Чекати доводилося щонайменше дві години.

Розгулялася негода й Закарпаттям. Буревій там вирував лічені хвилини, але лиха накоїв чимало. Без електрики залишилися сто населених пунктів. Автошляхи від повалених дерев розчищали всю ніч.