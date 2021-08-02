У Львові буревій забрав життя закоханої пари [ Редактировать ]
Смертоносний буревій. У Львові жертвами стихії стали двоє людей. Двадцятирічний курсант Академії сухопутних військ зі своєю дівчиною сиділи в парку на лавці. Як зненацька на них упала гілка з дерева. Удар був фатальним.
Вітер у Львові вирував такої сили, що розгойдував автомобілі, викручував дерева і зносив дахи. Христина Гашенко про наслідки стихії далі.
Стрийський парк. Ущент розтрощена лавка й пошматований букет квітів. Саме сюди на побачення прийшли 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На пару з десятиметрової висоти впала гілка та обвалилася частина металевого ліхтаря.
Ігор Курус, головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС у Львівській області:
Хлопець 2000 р.н. та дівчина 2003 р.н. Від отриманих травм люди загинули на місці події. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих.
Дівчина - жителька Львова. Хлопець із Вінниччини. Тут він навчався в Академії Сухопутних військ. Андрій Свояк, так звали загиблого, закінчив перший курс факультету ракетних військ і артилерії.
Антон Миронович, речник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
Він мав право проживати за межами академії, відповідно це був його вільний час. Сьогодні прапори приспущені в нашому навчальному закладі. Сумуємо разом із його рідними, його близькими.
У Стрийському парку майже шість тисяч дерев. Те, що впало на закоханих, не було трухлявим чи аварійним, переконують міські чиновники. Припускають, винна блискавка, що влучила в сусіднє дерево.
Олександра Сладкова, начальниця управління екології департаменту містобудування Львівської міськради:
Є висока ймовірність що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку в сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо.
Сьогодні львівські комунальники зранку прибирають повалені дерева. Їх по місту - майже сотня.
Зеновій Луцко, комунальник:
Верба впала, поламала гілляки з горіха, зараз знімаємо то вишкою, щоб людям на голову не впало то їздимо по району і знімаємо всі гілляки, а потім під чисту убираємо то всьо, що аварійне.
Не сидять без роботи й двірники.
Ольга Василівна, двірник:
Багато таких наслідків сьогодні. Та є, я аже вон верх позамітала, досить, вже два рази винесла.
Через негоду знеструмлені в регіоні майже триста населених пунктів. Вплинула стихія й на графік руху поїздів. Із Західної України вони всі йшли із запізненням. Чекати доводилося щонайменше дві години.
Розгулялася негода й Закарпаттям. Буревій там вирував лічені хвилини, але лиха накоїв чимало. Без електрики залишилися сто населених пунктів. Автошляхи від повалених дерев розчищали всю ніч.
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