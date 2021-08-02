Українцям без вакцинації можуть обмежити права [ Редактировать ]
Хочеш працювати - щепись. Україна планує обмежити права невакцинованих громадян у випадку погіршення епідситуації. Про це у Facebook повідомив нардеп і очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації - Михайло Радуцький.
Працювати хочуть дозволити лише провакцинованим співробітникам шкіл, підприємств громадського харчування, транспорту, комерційних та комунальних структур.
За минулу добу щеплено 38 тисяч українців. Всього від початку кампанії понад 5,5 мільйонів. З них повністю імунізовані трохи більше двох мільйонів українців. Сама ковідна статистика стабільна - 265 нових випадків.
Померло чотири людини. Одужало 176. Найбільше хворих у Києві, а також Одеській, Тернопільській, Вінницькій та Харківській областях.
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