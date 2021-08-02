Пожежі в Туреччині - таки диверсія. Курдські терористи взяли на себе відповідальність за лісові підпали. І назвали це помстою чинному режиму. Жертвами вогню в країні стали восьмеро людей.

Яка нині ситуація на курортному узбережжі? Чи вдається рятувальникам стримати стихію? А також про нову вогняну загрозу - вже у європейських країнах - розкаже Олександр Васильченко.

Відпочинок із присмаком диму. Так із посмішкою згадує свою подорож до турецького Ічмелера Єлизавета Бордюжа. В Україну дівчина повернулася сьогодні вночі.

Єлизавета Бордюжа, туристка:

Мені здається я досі пахну димом, волосся, речі, все що ще не попралося, все пахне димом.

Про небезпеку й масштабну пожежу Ліза дізналася кілька днів тому, коли поверталася з екскурсії в Мармарис. Це відео вона зафільмувала на телефон. Згадує, дороги тоді перекрили в готель довелося повертатися пішки, повітря не вистачало.

Єлизавета Бордюжа, туристка:

Ми йдемо. Не розуміємо, що відбувається, всюди дим, а ще нас попередили досить пізно. Ми мали повертатися пішки з Мармарису, це 1.5 годин йти не розуміючи що там відбувається, чи горить наш готель, чи ні. Де горить вогонь. В нас немає документів, нічого, вже були плани як евакуюватися з країни через посольство. Саме ця невизначеність, коли ти не знаєш що відбувається було найстрашніше.

За тим, як вирує пожежа в горах, туристи спостерігали з балкона свого номера. Вікна не відчиняли. Що робити теж гадки не мали, каже дівчина. Туроператор на зв'язок не виходив, персонал пояснень не надавав.

Єлизавета Бордюжа, туристка:

Не було жодних попереджень, відключали світло також без пояснень. В нас майже добу не було ні світла, ні інтернету. Підтримувати зв'язок було дуже важко. І на всі питання вони відповідали. що ми нічого не знаємо.

Лісові пожежі на півдні Туреччини вирують уже шостий день. 120 осередків займання ліквідували. Утім, поблизу курортних міст Мармарис, Бодрум, Манавгат полум'я не вщухає.

Туристів і місцевих жителів цими вихідними евакуювали морем - адже гірські дороги, що ведуть до узбережжя, охоплені вогнем. В уряді країни заявили, що два військових кораблі за потреби готові забрати більше людей.

Елісон, британка, яка живе в Мармарисі:

Не знаю, чи то спека цього року сильніша, чи щось іще змінилося, але такого я раніше не бачила. Живу в Туреччині давно, були невеличкі пожежі, але настільки масштабних не пам'ятаю. Вогонь не лише тут, він всюди.

До готелів вогонь упритул не підібрався, найбільше постраждали невеликі селища й ферми. у провінції Анталія згоріло щонайменше вісімдесят осель. У місті Манавгат полум'я знищило чотири квартали.

Ібрагім Озбай, житель міста Манавгат:

Нам байдуже, чи вціліло майно, головне було самим вибратися й залишитися живими. Рятувалися як могли. Тепер шукаємо, де жити, бо даху над головою більше немає.

Жертвами стихії стали восьмеро людей. Вигоріло понад 95 тисяч гектарів лісу - це всемеро більше за середній річний показник протягом останніх 10 років. На допомогу країні ЄС відрядив три пожежні літаки, раніше два надіслала й Україна.

В уряді Туреччини вважають: причина пожеж - навмисні підпали. Уже є перші затримані. Відповідальність за лихо взяла на себе ініціатива "Діти вогню" - це підрозділ Робітничої партії Курдистану, яка в Туреччині та США визнана терористичною організацією. У соцмережах бойовики заявили - у такий спосіб помстилися за злочини Туреччини проти курдів.

Палає нині й південь Європи. Зайнялося на західному узбережжі Греції. Згоріли близько двадцяти будинків, 15 людей доправили в лікарні з опіками. Евакуювали п'ять селищ, зокрема й курортне містечко Лонгос на узбережжі.

Вогонь поки що не вдається зупинити, найближчими днями в регіоні очікують до плюс 47 за Цельсієм. Потерпає від вогню й Сицилія. У місті Катанія зачинили аеропорт, кілька районів евакуювали.