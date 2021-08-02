Щороку від хвороби в країнах Африки помирають понад 400 тисяч людей

Надія на перемогу. Німецькі вчені, які розробили щеплення проти коронавірусу "Пфайзер/Байонтек", повідомили що працюють над вакциною від малярії. Щороку це захворювання забирає життя більше як 400 тисяч людей. Утім, науковцям поки не вдалося створити препарат, ефективність якого була б вищою за 40 відсотків. Тетяна Логунова продовжить.

За 10 місяців вони створили вакцину проти коронавірусу. За півтора року планують презентувати ще більш революційний препарат.

Науковці німецької компанії "Байонтек" вже почали роботу над вакциною проти одного з найнебезпечніших інфекційних захворювань - малярії. Згідно плану, вже у кінці наступного року вона буде готова для клінічних випробувань.

Угур Шахін, співголова компанії Biontech:

Наша мета - розробити препарат, який дозволить імунній системі розпізнати і атакувати паразита малярії одразу після зараження.

Для щеплення проти малярії використовують ту саму технологію, за допомогою якої створили вакцину проти коронавірусу - мРНК. Принцип дії такий: потрапляючи в організм, препарат змушує клітини синтезувати білок-антиген і навчає імунну систему з ним боротися.

Озлем Тюреджі, співголова компанії Biontech:

Чому зараз? Бо час настав! Реакція на пандемію показала, що наука та інновації можуть змінити світ, якщо усі сторони працюють заради спільної мети.

Роботу над вакциною від малярії вже привітали у ВООЗ. І пообіцяли підтримати дослідження.

Тедрос Гебреїсус, керівник ВООЗ:

мРНК-технологія допомагає нам рятувати життя людей від ковіду - хвороби, про яку ми дізналися 19 місяців тому. Малярія з нами тисячоліття. Її викорінення була давньою, але недосяжною мрією.

Щороку від хвороби, яка передається через укуси комарів, в країнах Африки помирають понад 400 тисяч людей. Дві третини з них діти до п'яти років. Випадки зараження фіксують також в країнах Азії, Південної та Північної Америки.

Крім німецьких, над вакциною від малярії працюють і британські науковці. Вчені Оксфордського університету, де створили протиковідне щеплення "Астразенека". Британці вже проводять перші клінічні випробування і їхні результати більш ніж обнадійливі. Вакцина показує ефективність на рівні сімдесяти п'яти відсотків.