Простая украинка по ошибке стала "террористкой". Женщина по имени Ольга Калинина ошибочно попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

Счета ее уже заблокированы, она не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками. Отметим, что Ольга - младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

Такая ошибка происходит с ней уже во второй раз. На то, чтобы добиться справедливости после предыдущих санкций, Ольге понадобился почти год. До сих пор перед ней даже не извинились за ошибку.

В 2018 году жизнь счастливой жены и мамы маленькой Агаты изменилась. Ее счета заблокировали в банке, а причину этого никто не называл.

Впоследствии выяснилось, что в санкционном списке СНБО (от 2018 года) были не просто указаны ФИО, но и раскрыты персональные данные киевлянки: ИНН, паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу и т. д. особенно шокировала Ольгу ее "должность" - "секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района". Однако к "выборам" в оккупированном Крыму Ольга не имела никакого отношения.

На тот момент дочке Ольги, Агате, было всего 2,5 года, но "пострадавшая" даже не могла получать выплаты на ребенка.

Также ни с карты перевести, ни снять в отделении банка через кассу. Не получалось оплатить наличными какие-либо услуги и через терминал пополнения.

В мае 2018 г. СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Семья решила даже не пытаться выехать в отпуск за границу.

Почти год понадобился для исключения из списка.

Это стоило нервов, времени, сил... Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией.

В 2019 году был опубликован Указ президента №82/2019, который внес изменения в решение СНБО: персональные данные киевлянки Ольги Калининой убрали, а добавили правильные – крымской пособницы страны-агрессора.

Но уже в июле 2021 года ситуация повторилась. Киевлянку отказался обслуживать "Monobank", а затем и "ПриватБанк". Ее счета вновь оказались заблокированы.

Сначала я подумала, что произошел какой-то сбой. Но когда мне прислали сообщение, что в отношении меня введены санкции, я подумала, что сплю. Ведь это уже было!

Причем в финансовых учреждениях помнят предыдущую эпопею и понимают, что снова произошла ошибка, но сделать ничего не могут.

Действительно, на сайте Офиса президента опубликован Указ №265/2021, которым глава государства ввел в действие решение СНБО. И в списке физлиц, против которых применены санкции, под номером 85 снова есть "крымская Ольга Калинина", но с персональными данными киевской.

Муж Ольги шокирован произошедшим, но находит силы шутить.

Я даже спрашивал жену, может у нее в Службе безопасности остался обиженный поклонник, которому она отказала? Потому что иначе весь этот абсурд объяснить нельзя.

Сама же Ольга призналась, что за эту ошибку не услышала даже извинений:

Передо мной никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не огласка,не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке.

Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.

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