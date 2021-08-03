В Ухане живет 12 миллионов человек/ фото: РБК

В китайском городе Ухань, где, как считается, впервые появилась коронавирусная инфекция, проведут тестирование 12 миллионов жителей на COVID-19. Там подтвердились первые случаи заражения штаммом "Дельта".

Из города не поступала информация о новых случаях заражения со средины мая 2020 года. Случаи заражения были подтверждены местными властями.

Чтобы гарантировать безопасность всех жителей города, будет быстро запущено общегородское тестирование нуклеиновых кислот для всех людей, чтобы полностью исключить положительные результаты и бессимптомные инфекции.

Отмечается, что впервые "Дельту" обнаружили в городе Хуайань, откуда она распространилась на другие населенные пункты. Известно, что всего в Китае зафиксировали 414 случаев заболевания штамма коронавируса "Дельта".

Читайте также, в Китае фиксируют вспышку штамма коронавируса "Дельта". Локальная вспышка в Нанкине уже распространилась на 26 других городов. Заболевшие работники клининговой компании могли заболеть из-за недостаточных мер индивидуальной защиты.

Кроме того, украинские власти имеют два прогноза возможного начала следующей волны эпидемии коронавируса с приходом штамма "Дельта". В Национальной академии наук считают, что заболеваемость в стране увеличится в течение двух следующих недель.

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